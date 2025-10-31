Amtsgericht Zwickau: Hunde ohne Genehmigung gezüchtet, falsche Angaben beim Bürgergeldantrag und Ladendieb mit Küchenmesser

Zwickau
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Betrug: Eine 32 Jahre alte Frau soll beim Ausfüllen des Antrags auf Bürgergeld falsche Angaben gemacht haben. Ihr wird vorgeworfen nicht angegeben zu haben, dass ihr Lebensgefährte eine feste Arbeit hat. Damit wurden 1100 Euro zu viel bezahlt. Di., 10.40 Uhr Saal 4
