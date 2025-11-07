Amtsgericht Zwickau: Illegales Autorennen, Vergewaltigung und Fußball-Fan geht gegen Polizei vor

Zwickau
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Autorennen: Den Angeklagten (29 und 21 Jahre) wird vorgeworfen sich ein Autorennen geliefert zu haben. Zuerst hatte sich einer der beiden mit einem Unbekannten ein Duell geliefert, später kam der zweite Angeklagte dazu. Das Tempo soll dabei bis zu 120 Kilometer pro Stunde betragen haben. Eine Polizeikontrolle beendete das Rennen. Mo., 9.15 Uhr,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.