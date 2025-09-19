Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Amtsgericht Zwickau: Kassiererin an Tankstelle unterschlägt Geld, Lehrer mit intimem Verhältnis zu Schülerin und Fahrrad geraubt

In der nächsten Woche finden 51 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Zwickau
Amtsgericht Zwickau: Kassiererin an Tankstelle unterschlägt Geld, Lehrer mit intimem Verhältnis zu Schülerin und Fahrrad geraubt
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.

Raub: Ein 37 Jahre alter Mann ist angeklagt, weil er eine Bierflasche nach einem Mann geworfen haben soll. Er soll damit versucht haben, an dessen Fahrrad zu gelangen. Das Opfer flüchtete verletzt. Das Fahrrad im Wert von 2500 Euro ließ es zurück, was der Angeklagte nutzte, um dieses in seinen Besitz zu bringen. Mo., 8.30 Uhr, Saal 3
