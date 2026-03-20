Amtsgericht Zwickau: Konten abgeräumt, Unfall unter Alkohol und Hauskauf ohne Geld

Zwickau
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der 13. Kalenderwoche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1 in Zwickau, statt.
Computerbetrug: Zwei Frauen (21 und 22 Jahre) stehen vor Gericht, weil sie bei mehreren Banken Konten eröffnet, anschließend die eingeräumten Dispokredite sowie Kreditkartenlimits ausgeschöpft, das Geld jedoch nie zurückgezahlt haben sollen. In acht Fällen sollen sie 4600 Euro für sich verbraucht haben. Mo., 8.40 Uhr, Saal 1
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