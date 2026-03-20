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In der nächsten Woche finden 52 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
In der nächsten Woche finden 52 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt. Bild: virtua73/stock.adobe.com
In der nächsten Woche finden 52 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
In der nächsten Woche finden 52 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt. Bild: virtua73/stock.adobe.com
Zwickau
Amtsgericht Zwickau: Konten abgeräumt, Unfall unter Alkohol und Hauskauf ohne Geld
Von Frank Dörfelt
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Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der 13. Kalenderwoche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1 in Zwickau, statt.

Computerbetrug: Zwei Frauen (21 und 22 Jahre) stehen vor Gericht, weil sie bei mehreren Banken Konten eröffnet, anschließend die eingeräumten Dispokredite sowie Kreditkartenlimits ausgeschöpft, das Geld jedoch nie zurückgezahlt haben sollen. In acht Fällen sollen sie 4600 Euro für sich verbraucht haben. Mo., 8.40 Uhr, Saal 1
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