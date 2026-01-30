Amtsgericht Zwickau: Mann bei Streit um Silberring niedergestochen, teure Parfüms nicht bezahlt und rücksichtslose Fahrweise

Zwickau
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1 in Zwickau, statt.
Räuberischer Diebstahl: Beim Streit um einen Silberring im Wert von 50 Euro, der auf der Theke einer Zwickauer Bar abgelegt worden war, wurde ein Mann niedergestochen. Dafür stehen zwei Männer (35 und 31 Jahre) vor Gericht. Einer von ihnen soll den Ring an sich genommen haben, um ihn zu behalten. Mit dem Besitzer des Rings und einer weiteren...
