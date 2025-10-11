Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Amtsgericht Zwickau: Mehrere Feuerlöscher entleert, Flucht vor der Polizei und Pkw-Anhänger nicht zurückgegeben

In der nächsten Woche finden 43 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
In der nächsten Woche finden 43 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt. Bild: Bild: virtua73/stock.adobe.com
In der nächsten Woche finden 43 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
In der nächsten Woche finden 43 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt. Bild: Bild: virtua73/stock.adobe.com
Zwickau
Amtsgericht Zwickau: Mehrere Feuerlöscher entleert, Flucht vor der Polizei und Pkw-Anhänger nicht zurückgegeben
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.

Autorennen: Ein 29 Jahre alter Mann soll sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben. Zunächst soll er versucht haben, sich durch Flucht einer Kontrolle zu entziehen. Dabei soll er mit Tempo 130 durch eine Ortschaft gefahren sein und andere Autofahrer gefährdet haben. Mo., 10 Uhr, Saal 2
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:30 Uhr
1 min.
Über 60 Tote bei schwerem Unwetter in Mexiko
Wegen Überschwemmungen und Erdrutschen sind viele Ortschaften von der Außenwelt abgeschnitten.
Nach heftigen Niederschlägen sind viele Orte im Zentrum und Osten des Landes von der Außenwelt abgeschnitten. In den kommenden Tagen dürfte es noch weiter regnen.
26.09.2025
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Feuerwerkskörper auf Feiernde geworfen, Ex-Frau mit Messer und Machete zum Sex gezwungen und Rentner ohrfeigt Jugendlichen
In der nächsten Woche finden 23 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
03.10.2025
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Schläge wegen Mütze im Wert von 35 Euro, Rückkehr der Freundin unter Drohung der Tötung verlangt und Kameras im Zug verklebt
In der nächsten Woche finden 17 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
14:57 Uhr
6 min.
Alle Geiseln frei - Trump sieht Nahost vor neuer Ära
Nach 738 Tagen sind auch die letzten Geiseln frei.
Großer Jubel in Israel: Mehr als zwei Jahre nach dem Massaker sind auch die letzten 20 Verschleppten frei, die noch am Leben sind. Der US-Präsident lässt sich feiern. Andere müssen warten.
den dpa-Korrespondenten
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
16:36 Uhr
3 min.
Kritik an Lehrerarbeitszeit-Studie: „Weniger Show-Politik und mehr echte Entlastungen“
Nach der Veröffentlichung der Arbeitszeitstudie gibt es massive Kritik am Maßnahmenpaket des Kultusministers.
Die Ergebnisse befeuern die Kritik am Maßnahmenpaket von Kultusminister Conrad Clemens gegen Unterrichtsausfall.
Tobias Wolf
Mehr Artikel