Amtsgericht Zwickau: Mehrere Feuerlöscher entleert, Flucht vor der Polizei und Pkw-Anhänger nicht zurückgegeben

Zwickau
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Autorennen: Ein 29 Jahre alter Mann soll sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben. Zunächst soll er versucht haben, sich durch Flucht einer Kontrolle zu entziehen. Dabei soll er mit Tempo 130 durch eine Ortschaft gefahren sein und andere Autofahrer gefährdet haben. Mo., 10 Uhr, Saal 2
