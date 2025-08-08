Amtsgericht Zwickau: Nazisprüche im Einkaufszentrum, Frau springt vor ein fahrendes Auto und Bäume ohne Erlaubnis gefällt

Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.

Verfassungswidrige Ausrufe: Ein 50 Jahre alter Mann soll sich trotz eines Hausverbotes in den Zwickau Arcaden aufgehalten haben. Da der Sicherheitsdienst das Verbot angeblich nicht umsetzen konnte, wurde die Polizei gerufen. Diese soll der Angeklagte mit Grüßen aus der NS-Zeit empfangen haben. Mo., 9.25 Uhr, Saal 2