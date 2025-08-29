Amtsgericht Zwickau: Ohne Führerschein vor Polizei geflüchtet, anschließend Auto als gestohlen gemeldet und in das beschlagnahmte Auto eingebrochen

Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht Zwickau, Humboldtstraße 1, statt.

Flucht vor Verkehrskontrolle: Weil er mutmaßlich nicht im Besitz eines Führerscheins war, flüchtete ein 50 Jahre alter Mann im August 2024 in Glauchau vor einer Verkehrskontrolle unter anderem mit Tempo 100 entgegen der Fahrtrichtung einer Einbahnstraße. Eine Straßenlaterne stoppte die Fahrt. Schaden: 6000 Euro. Der Fahrer soll zu Fuß...