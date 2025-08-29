Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Amtsgericht Zwickau: Ohne Führerschein vor Polizei geflüchtet, anschließend Auto als gestohlen gemeldet und in das beschlagnahmte Auto eingebrochen

In der nächsten Woche finden 75 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
In der nächsten Woche finden 75 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt. Bild: virtua73/stock.adobe.com
In der nächsten Woche finden 75 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
In der nächsten Woche finden 75 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt. Bild: virtua73/stock.adobe.com
Zwickau
Amtsgericht Zwickau: Ohne Führerschein vor Polizei geflüchtet, anschließend Auto als gestohlen gemeldet und in das beschlagnahmte Auto eingebrochen
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht Zwickau, Humboldtstraße 1, statt.

Flucht vor Verkehrskontrolle: Weil er mutmaßlich nicht im Besitz eines Führerscheins war, flüchtete ein 50 Jahre alter Mann im August 2024 in Glauchau vor einer Verkehrskontrolle unter anderem mit Tempo 100 entgegen der Fahrtrichtung einer Einbahnstraße. Eine Straßenlaterne stoppte die Fahrt. Schaden: 6000 Euro. Der Fahrer soll zu Fuß...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:51 Uhr
2 min.
BSW nun auch mit Stadtverband in Dresden
Andreas Uhlig soll den Dresdner Stadtverband des BSW führen. (Archivbild)
Das Bündnis Sahra Wagenknecht baut seine Strukturen in Sachsen weiter aus. Nun gibt es auch einen Stadtverband in Dresden. Der Vorsitzende ist kein Unbekannter.
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
14:49 Uhr
1 min.
Herbst beginnt mit bestem Sommerwetter
Während in anderen Bundesländern der Herbst mit Regen einzieht, bleibt es in Sachsen sommerlich. (Archivbild)
Sonnige Aussichten zum Herbstbeginn in Sachsen: Während im Westen Regen erwartet wird, dürfen sich der Osten und Südosten noch einmal auf bestes Sommerwetter freuen.
16.08.2025
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Angriff auf Rettungssanitäter, eigenes Kind geschlagen und Zimmer mit blauer Farbe beschmiert
In der nächsten Woche finden 64 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
22.08.2025
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Arbeitsagentur um Zuschuss betrogen, verbotenes Foto vom Gesäß einer Frau und Exhibitionist auf einem Parkplatz
In der nächsten Woche finden 47 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
Mehr Artikel