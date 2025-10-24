Amtsgericht Zwickau: Polizeinotruf blockiert, gefälschte Rezepte und zu viel Lärm in der Kirche

Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.

Missbrauch von Notrufen: Ein 56 Jahre alter Mann steht vor Gericht, weil er durch permanente Anrufe während der Nacht die Telefonleitung eines Zwickauer Polizeireviers blockiert haben soll. Dabei sollen auch bedrohliche Äußerungen gegenüber einer Beamtin gefallen sein. Auch soll er zwei Polizisten bei einem Einsatz beleidigt haben. Mo., 8.30...