Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Amtsgericht Zwickau: Polizeinotruf blockiert, gefälschte Rezepte und zu viel Lärm in der Kirche

In der nächsten Woche finden 46 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
In der nächsten Woche finden 46 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt. Bild: virtua73/stock.adobe.com
In der nächsten Woche finden 46 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
In der nächsten Woche finden 46 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt. Bild: virtua73/stock.adobe.com
Zwickau
Amtsgericht Zwickau: Polizeinotruf blockiert, gefälschte Rezepte und zu viel Lärm in der Kirche
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.

Missbrauch von Notrufen: Ein 56 Jahre alter Mann steht vor Gericht, weil er durch permanente Anrufe während der Nacht die Telefonleitung eines Zwickauer Polizeireviers blockiert haben soll. Dabei sollen auch bedrohliche Äußerungen gegenüber einer Beamtin gefallen sein. Auch soll er zwei Polizisten bei einem Einsatz beleidigt haben. Mo., 8.30...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.10.2025
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Mehrere Feuerlöscher entleert, Flucht vor der Polizei und Pkw-Anhänger nicht zurückgegeben
In der nächsten Woche finden 43 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
<b>Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.</b>
Frank Dörfelt
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
17.10.2025
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Frau in der eigenen Wohnung eingeschlossen
In der nächsten Woche finden 53 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
26.10.2025
5 min.
Trump auf Asien-Reise: Xi, Deals und Friedensabkommen
Trump plant in Asien zahlreiche Deals - und will auch der Unterzeichnung eines Friedensabkommens beiwohnen.
Für Trump ist Asien ein wichtiger Wirtschaftsraum - mit potenziell vielen Handelsdeals. Es wird auch ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping geben. Kommt es zum Durchbruch im Zollstreit?
Anna Ringle, Carola Frentzen und Fabian Kretschmer, dpa
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel