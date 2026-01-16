MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Amtsgericht Zwickau: Polizist mit Krücke geschlagen, 900.000 Euro Geld gewaschen und ein falscher Polizist

In der nächsten Woche finden 46 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
In der nächsten Woche finden 46 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt. Bild: virtua73/stock.adobe.com
In der nächsten Woche finden 46 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
In der nächsten Woche finden 46 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt. Bild: virtua73/stock.adobe.com
Zwickau
Amtsgericht Zwickau: Polizist mit Krücke geschlagen, 900.000 Euro Geld gewaschen und ein falscher Polizist
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1 in Zwickau, statt.

Geldwäsche: Eine 64 Jahre alte Frau steht vor Gericht, weil sie mehrere Zahlungen auf ihrem Konto angenommen haben soll, die aus Betrugshandlungen stammen sollen. Den größten Teil leitete sie auf andere Konten weiter. Insgesamt soll so von etwa 900.000 Euro die Herkunft verschleiert worden sein. Mi., 10.30 Uhr, Saal 2
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.01.2026
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Flucht mit einem Motorroller vor der Polizei, Duldung erschlichen und Betrug im Internet
In der nächsten Woche finden 48 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1 in Zwickau, statt.
Frank Dörfelt
16.01.2026
4 min.
Salami und Wiegebraten sind der Renner: Fleischerei in Hainichen gibt es seit 60 Jahren
Die Fleischerei Scheffler mit Erika Scheffler und Fleischermeister Willy Scheffler, Verkäuferin Melanie Walker und Fleischermeister Tino Scheffler (v.l.).
1966 war es soweit: Willy und Erika Scheffler starteten mit Mitte 20 im eigenen Betrieb. Sohn Tino setzt heute die Tradition fort. Mit der „Weberstube“ hat sich ein zweites Standbein etabliert.
Franziska Bernhardt-Muth
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
09.01.2026
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Amtspersonen bei Zwangsvollstreckung fotografiert sowie Minibagger gemietet und weder bezahlt noch zurückgegeben
In der nächsten Woche finden 62 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1 in Zwickau, statt.
Frank Dörfelt
12:55 Uhr
2 min.
Skifahrerin Weidle-Winkelmann wird Zweite in Tarvisio
Kira Weidle-Winkelmann zeigte in der Abfahrt von Tarvisio eine starke Vorstellung.
Kira Weidle-Winkelmann sorgt drei Wochen vor Olympia für einen weiteren deutschen Mutmacher. Auch Emma Aicher überzeugt in der Abfahrt von Tarvisio. Eine Lokalmatadorin feiert ihren Premieren-Sieg.
13:00 Uhr
3 min.
Dieses erzgebirgische Sauerkraut schmeckt am besten: Verkostung zeigt, was die Spezialität ausmacht
Unter anderem der Geruch wurde bei der Sauerkrautverkostung in Hundshübel bewertet. Dazu musste die Jury, zu der Max Geier (vorn) gehörte, Augenbinden aufsetzen.
Zum neunten Mal fand der Wettbewerb in einem Gasthof in Hundshübel statt. Dieses Mal standen 26 Proben zur Bewertung.
Heike Mann
Mehr Artikel