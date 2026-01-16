Amtsgericht Zwickau: Polizist mit Krücke geschlagen, 900.000 Euro Geld gewaschen und ein falscher Polizist

Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1 in Zwickau, statt.

Geldwäsche: Eine 64 Jahre alte Frau steht vor Gericht, weil sie mehrere Zahlungen auf ihrem Konto angenommen haben soll, die aus Betrugshandlungen stammen sollen. Den größten Teil leitete sie auf andere Konten weiter. Insgesamt soll so von etwa 900.000 Euro die Herkunft verschleiert worden sein. Mi., 10.30 Uhr, Saal 2