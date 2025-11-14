Amtsgericht Zwickau: Rentner fährt mit einem Radlader ohne Führerschein Müll illegal in den Wald

Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1 in Zwickau, statt.

Sachbeschädigung: Weil er das Auto einer Nachbarin mit Sprühkleber beschädigt haben soll, steht ein 71 Jahre alter Mann vor Gericht. Den Kleber, der sich nicht rückstandslos entfernen ließ, sprühte er auf die Windschutzscheibe, die Scheinwerfer und den Kühlergrill. Der Schaden: etwa 2600 Euro. Di., 9.45 Uhr, Saal 2 Sachbeschädigung: Weil er das Auto einer Nachbarin mit Sprühkleber beschädigt haben soll, steht ein 71 Jahre alter Mann vor Gericht. Den Kleber, der sich nicht rückstandslos entfernen ließ, sprühte er auf die Windschutzscheibe, die Scheinwerfer und den Kühlergrill. Der Schaden: etwa 2600 Euro. Di., 9.45 Uhr, Saal 2