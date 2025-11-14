Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Amtsgericht Zwickau: Rentner fährt mit einem Radlader ohne Führerschein Müll illegal in den Wald

In der nächsten Woche finden 37 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
In der nächsten Woche finden 37 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt. Bild: Bild: virtua73/stock.adobe.com
In der nächsten Woche finden 37 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
In der nächsten Woche finden 37 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt. Bild: Bild: virtua73/stock.adobe.com
Zwickau
Amtsgericht Zwickau: Rentner fährt mit einem Radlader ohne Führerschein Müll illegal in den Wald
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1 in Zwickau, statt.

Sachbeschädigung: Weil er das Auto einer Nachbarin mit Sprühkleber beschädigt haben soll, steht ein 71 Jahre alter Mann vor Gericht. Den Kleber, der sich nicht rückstandslos entfernen ließ, sprühte er auf die Windschutzscheibe, die Scheinwerfer und den Kühlergrill. Der Schaden: etwa 2600 Euro. Di., 9.45 Uhr, Saal 2
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.11.2025
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Illegales Autorennen, Vergewaltigung und Fußball-Fan geht gegen Polizei vor
In der nächsten Woche finden 64 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
06:25 Uhr
4 min.
Rekordzahl an Todesfällen: Japan bläst zur Bärenjagd
Immer mehr Menschen werden in Japan von Bären angegriffen. (Archivbild)
In Japan werden immer mehr Menschen von Bären angegriffen. Auch die Zahl der Todesfälle steigt. Jetzt greift der Staat zu drastischen Maßnahmen.
Lars Nicolaysen, dpa
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
31.10.2025
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Hunde ohne Genehmigung gezüchtet, falsche Angaben beim Bürgergeldantrag und Ladendieb mit Küchenmesser
In der nächsten Woche finden 53 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
13.11.2025
2 min.
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.
Patrick Hyslop
06:06 Uhr
4 min.
Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt
Lennart Karl trifft bei Debüt - singen will er offenbar nicht.
Dieses Bayern-Duo in der U21 macht Spaß. Lennart Karl und Tom Bischof sorgen gegen Malta für ein Torfest. Der eine lernt für Englisch, der andere von Kane.
Mehr Artikel