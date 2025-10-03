Amtsgericht Zwickau: Schläge wegen Mütze im Wert von 35 Euro, Rückkehr der Freundin unter Drohung der Tötung verlangt und Kameras im Zug verklebt

Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.

Nötigung: Ein 48 Jahre alter Mann soll die Trennung von seiner Freundin nicht verkraftet haben. Ihm wird vorgeworfen, deren Mutter angerufen und die Rückkehr zu ihm gefordert haben. Dabei soll er gedroht haben, dass er sie abstechen werde, wenn sie seiner Forderung nicht nachkomme. Mi., 9 Uhr, Saal 1