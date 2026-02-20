MENÜ
  • Amtsgericht Zwickau: Veranstaltung mit rechten Parolen gestört, Teile für Lüfter gestohlen und mit Tresor über Balkon geklettert

In der nächsten Woche finden 59 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
In der nächsten Woche finden 59 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Zwickau
Amtsgericht Zwickau: Veranstaltung mit rechten Parolen gestört, Teile für Lüfter gestohlen und mit Tresor über Balkon geklettert
Von Frank Dörfelt
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1 in Zwickau, statt.

Rechte Parolen: Den vier Angeklagten (25, 21, 21 und 20 Jahre) wird vorgeworfen, im Januar 2025 eine Veranstaltung der Partei Die Linke auf dem Zwickauer Hauptmarkt gestört zu haben. Dazu sollen sie extra angereist sein. Von der Hauptstraße aus sollen sie rechte Parolen gegrölt und in einem Fall den Hitlergruß gezeigt haben. Di., 8.30 Uhr,...
