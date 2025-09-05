Amtsgericht Zwickau: Zu Unrecht Bürgergeld kassiert, junge Frau gegen ihren Willen geküsst und Diebstahl von einer Baustelle

Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.

Betrug: Eine 36 Jahre alte Frau steht vor Gericht, weil sie zu Unrecht Bürgergeld bezogen haben soll. Ihr wird vorgeworfen, vier Monate lang staatliche Hilfe kassiert zu haben, obwohl sie berufstätig war. Der Schaden für das Jobcenter: 2160 Euro. Mo., 9.50 Uhr, Saal 2 Betrug: Eine 36 Jahre alte Frau steht vor Gericht, weil sie zu Unrecht Bürgergeld bezogen haben soll. Ihr wird vorgeworfen, vier Monate lang staatliche Hilfe kassiert zu haben, obwohl sie berufstätig war. Der Schaden für das Jobcenter: 2160 Euro. Mo., 9.50 Uhr, Saal 2