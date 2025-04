An dieser Zwickauer Tankstelle kann man bald E-Autos laden

Die Aral-Tankstelle an der Marienthaler Straße ist eine Baustelle. Warum das auch noch eine Weile dabei bleiben wird.

Superkraftstoff und Diesel, dazu die Waschstraße und das Sortiment im Shop - bei diesem Angebot für Kraftfahrer soll es an der Tankstelle am Verkehrsknotenpunkt Marienthaler/Werdauer Straße nicht bleiben. An der Aral-Station am Zwickauer Verwaltungszentrum laufen Bauarbeiten für die Installation von E-Ladesäulen. Voraussichtlich im Sommer...