„An einem Tag Nazis und am nächsten Tag Kommunisten“ – Woran sich Zwickauer 80 Jahre nach Ende des Krieges erinnern

Am 17. April 1945 endete mit dem Einmarsch der US-Amerikaner der Zweite Weltkrieg in Zwickau. Die Stadt wird vor der Zerstörung bewahrt. Wie haben die Zwickauer die letzten Stunden des Dritten Reichs erlebt?

An einem sonnigem Dienstag im April 1945 steht Karl Oeser in der Schlossparkstraße in Planitz und sieht, wie amerikanische Kampfpanzer über die Stenner Straße Richtung Zwickau rollen. Am Tag zuvor hat er beim Fußballspielen einen Ball ins Gesicht bekommen, seitdem liegt ein Schleier über seinem linken Auge. Aufgrund der nahenden Front kann er...