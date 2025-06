„Andere buhlen um Radtouristen und wir fahren sie über den Haufen“ - Hat Zwickau ein Problem mit aggressiven Autofahrern?

Eine neue Umfrage unter Radfahrern bescheinigt Zwickau ein besonders mieses Straßenklima. Radler klagen über pöbelnde Autofahrer und riskante Überholmanöver. Dabei gäbe es Lösungsansätze.

In über 20 Jahren Radsport hat Toni Bretschneider in Zwickau schon so einiges erlebt. Gut und gerne 20.000 Kilometer jährlich legte der heute 33-Jährige als aktiver Fahrer zurück. Ständige Begleiter seiner Touren: Pöbelnde Autofahrer, aggressive Fahrmanöver und etliche Beinahe-Unfälle. Eine neue Umfrage des Radverbandes ADFC zeigt: In kaum...