Regionale Nachrichten und News
  • Angeblich beliebtes Restaurant in Zwickau: Google löscht gefälschten Eintrag

Das beliebte Restaurant in Zwickau, das es nie in der Realität gab, ist jetzt auch bei Google Maps geschlossen.
Das beliebte Restaurant in Zwickau, das es nie in der Realität gab, ist jetzt auch bei Google Maps geschlossen.
Zwickau
Angeblich beliebtes Restaurant in Zwickau: Google löscht gefälschten Eintrag
Von Johannes Pöhlandt
Nach einem Bericht der „Freien Presse“ hat der Internet-Gigant offenbar reagiert. Trotzdem funktioniert das Entfernen von gefälschten Rezensionen nicht zuverlässig.

Dem Restaurant „Amelie Al Dente“, zu Deutsch „Amelie bissfest“, waren nur wenige Tage der Existenz vergönnt – in der virtuellen Welt, versteht sich. In der Realität hat es das Lokal nie gegeben, sondern nur auf Google Maps. Spaßvögel, so viel darf man vermuten, hatten sich das Restaurant an der Ecke Johannisstraße/Große Biergasse...
