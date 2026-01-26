MENÜ
  Zwickau
  Zwickau
  • Angriff auf Zugbegleiterin im Landkreis Zwickau: Jugendliche ohne Ticket schlägt zu

In einem Zug der Erzgebirgsbahn ist es am Samstag zu einem Zwischenfall gekommen.
Bild: Ingolf Wappler/Archiv
In einem Zug der Erzgebirgsbahn ist es am Samstag zu einem Zwischenfall gekommen.
In einem Zug der Erzgebirgsbahn ist es am Samstag zu einem Zwischenfall gekommen. Bild: Ingolf Wappler/Archiv
Zwickau
Angriff auf Zugbegleiterin im Landkreis Zwickau: Jugendliche ohne Ticket schlägt zu
Von Luise Malinka
Eine Zugbegleiterin der Erzgebirgsbahn ist am Samstagnachmittag in Wiesenburg von einer 14-Jährigen angegriffen worden. Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Eine 14-Jährige hat am Samstagnachmittag eine 61-jährige Zugbegleiterin der Erzgebirgsbahn am Haltepunkt Wiesenburg ins Gesicht geschlagen. Das Opfer erlitt eine Prellung mit einem Bluterguss im Augenbereich und ist derzeit arbeitsunfähig.
