Angriff auf Zugbegleiterin im Landkreis Zwickau: Jugendliche ohne Ticket schlägt zu

Zwickau
Eine Zugbegleiterin der Erzgebirgsbahn ist am Samstagnachmittag in Wiesenburg von einer 14-Jährigen angegriffen worden. Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung.
Eine 14-Jährige hat am Samstagnachmittag eine 61-jährige Zugbegleiterin der Erzgebirgsbahn am Haltepunkt Wiesenburg ins Gesicht geschlagen. Das Opfer erlitt eine Prellung mit einem Bluterguss im Augenbereich und ist derzeit arbeitsunfähig.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.