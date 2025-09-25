Anna Ternheim nimmt Publikum in Lichtentanne mit auf magische Reise

Die schwedische Songwriterin möchte mit ihrem Publikum ganz allein sein. Dafür verzichtet sie sogar auf eine Begleitband. In der Lichtentanner „Barbara“ kam dieses Konzept bestens an.

Stand dieses schwere Klavier eigentlich schon immer links hinten auf der Bühne der Barbara? Und haben die Veranstalter vom „Liederbuch“ ihren Künstlern etwa einen neuen Teppich spendiert – einen großen runden, der den legendär-zerschlissenen einfach überdeckt? „Beides hat die Anna mitgebracht. Erstaunlich, was in so einen Transporter... Stand dieses schwere Klavier eigentlich schon immer links hinten auf der Bühne der Barbara? Und haben die Veranstalter vom „Liederbuch“ ihren Künstlern etwa einen neuen Teppich spendiert – einen großen runden, der den legendär-zerschlissenen einfach überdeckt? „Beides hat die Anna mitgebracht. Erstaunlich, was in so einen Transporter...