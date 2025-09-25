Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Konzert von Anna Ternheim war seit langem ausverkauft.
Das Konzert von Anna Ternheim war seit langem ausverkauft. Bild: Torsten Piontkowski
Zwickau
Anna Ternheim nimmt Publikum in Lichtentanne mit auf magische Reise
Von Torsten Piontkowski
Die schwedische Songwriterin möchte mit ihrem Publikum ganz allein sein. Dafür verzichtet sie sogar auf eine Begleitband. In der Lichtentanner „Barbara“ kam dieses Konzept bestens an.

Stand dieses schwere Klavier eigentlich schon immer links hinten auf der Bühne der Barbara? Und haben die Veranstalter vom „Liederbuch“ ihren Künstlern etwa einen neuen Teppich spendiert – einen großen runden, der den legendär-zerschlissenen einfach überdeckt? „Beides hat die Anna mitgebracht. Erstaunlich, was in so einen Transporter...
21.08.2025
4 min.
„Liederbuch“ – der Weg vom Keller in die Kirche
Seit 2009 ist die Kulturkirche Barbara in Lichtentanne das Domizil für Veranstaltungen des „Liederbuchs“.
Der Verein Liederbuch und die Kulturkirche Barbara in Lichtentanne lassen sich eigentlich nur gemeinsam denken. Nun feiert der Verein Geburtstag und Andreas Voigt erinnert sich an die Anfänge.
Torsten Piontkowski
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
22.08.2025
3 min.
Dienstälteste Gemeinderätin aus Lichtentanne ist tot: Helga Strobelt hatte ihr Herz auf dem rechten Fleck
Sportlehrerin Helga Strobelt hat sich im Kreissportbund und in der Lokalpolitik einen Namen gemacht.
In Lichtentanne war sie eine Institution. Nun ist Helga Strobelt im Alter von 80 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit verstorben.
Torsten Piontkowski
27.09.2025
3 min.
Landkreis Zwickau verhängt Haushaltssperre: Welche Folgen hat das?
Landrat Carsten Michaelis (Mitte) leitet den Kreistag, der Gelder gesperrt hat.
Die unerwartet hohen Fallzahlen in der Kinder- und Jugendhilfe stellen die Behörde vor Herausforderungen. Auf allen Ebenen wird nach Geld gesucht.
Leona Müller
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
