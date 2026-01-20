Anne-Frank-Kunstwerk auf Zwickauer Schulhof wegen Sicherheitsbedenken wieder abgebaut: Gibt es noch Hoffnung für das „Hoffnungsfenster“?

Die Ehrung für Anne Frank ging gehörig daneben. Das „Hoffnungsfenster“, eine bespielbare Installation, musste wegen Sicherheitsmängeln abgebaut werden.

Die Ehrung von Anne Frank, die mit einer bespielbaren Installation im Innenhof der nach ihr benannten Sprachheilschule in Zwickau-Neuplanitz geplant war, endete im vergangenen Jahr ganz anders als gedacht. Das „Hoffnungsfenster“ musste wegen Sicherheitsmängeln wieder abgebaut werden. Das Kunstwerk war weder standsicher bei Wind noch...