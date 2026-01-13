MENÜ
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Anselm Meyer geht in den Ruhestand: Wie ein Zwickauer vom Eisenbahner zum Pfarrer wurde

Pfarrer Anselm Meyer (63) in der Pauluskirche. Zum 31. Januar geht er in den Ruhestand.
Pfarrer Anselm Meyer (63) in der Pauluskirche. Zum 31. Januar geht er in den Ruhestand. Bild: Ralph Köhler
Pfarrer Anselm Meyer (63) in der Pauluskirche. Zum 31. Januar geht er in den Ruhestand.
Pfarrer Anselm Meyer (63) in der Pauluskirche. Zum 31. Januar geht er in den Ruhestand. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Anselm Meyer geht in den Ruhestand: Wie ein Zwickauer vom Eisenbahner zum Pfarrer wurde
Von Luise Malinka
Nach 12 Jahren an der Pauluskirche verabschiedet sich der 63-Jährige von seiner Gemeinde. Wie blickt er auf sein Berufsleben zurück und woran erinnert er sich besonders?

Ruhe liegt in dem Raum im Gemeindehaus an der Pauluskirche, den Anselm Meyer seinen Lieblingsplatz nennt. Ein Raum mit einem Holztisch sowie Stühlen mit bunten Kissen. An der großen Fensterfront hängen gebastelte Vögel, draußen liegt Schnee, dahinter beginnt die Natur. Meyer blickt hinaus und sagt: „Schöner geht’s gar nicht.“ Die...
