  • Antrag auf Nachtfahrverbot für Mähroboter im Landkreis Zwickau scheitert an der ersten Hürde

Über ein Nachtfahrverbot für Mähroboter wird in der Kommunalpolitik gestritten.
Über ein Nachtfahrverbot für Mähroboter wird in der Kommunalpolitik gestritten. Bild: Ralf Wendland
Über ein Nachtfahrverbot für Mähroboter wird in der Kommunalpolitik gestritten. Bild: Ralf Wendland
Über ein Nachtfahrverbot für Mähroboter wird in der Kommunalpolitik gestritten. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Antrag auf Nachtfahrverbot für Mähroboter im Landkreis Zwickau scheitert an der ersten Hürde
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Umweltausschuss fand ein Antrag der Fraktion SPD/Die Linke/Grüne keine Mehrheit. Endgültig entscheiden über das Verbot muss der Kreistag.

Die Bemühungen im Landkreis Zwickau, zum Schutz von Igeln ein Nachtfahrverbot für Mähroboter durchzusetzen, haben einen Dämpfer erhalten. Der Antrag der Kreistagsfraktion SPD/Die Linke/Grüne scheiterte bei der Vorberatung im Umweltausschuss mit deutlicher Mehrheit. Lediglich die beiden Vertreter der einreichenden Fraktion stimmten dafür. Der...
