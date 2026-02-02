Après-Ski-Party in Kirchberg: Der große Ansturm bleibt aus

Trotz der guten Stimmung blieb die Anzahl der Besucher auf der Freilichtbühne in Kirchberg überschaubar. Dennoch schauen die Veranstalter positiv nach vorn.

Wenn der Winter das Erzgebirgsvorland in Weiß hüllt, zieht es die Kirchberger normalerweise hinter den warmen Ofen. Doch am Freitagabend hat das „DJ Projekt Zwickau“ gezeigt, dass man auch bei Minusgraden ordentlich ins Schwitzen kommen kann. Unter dem Motto „Après-Ski“ verwandelte sich die Freilichtbühne in eine winterliche Partyzone....