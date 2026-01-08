Après-Ski-Partys in Westsachsen: Wo Livemusik und Hüttenzauber vor der eigenen Haustür locken

Auch wenn der nächste Alpengipfel weit entfernt ist, braucht man für echte Hüttengaudi keine Skipiste. Statt Schussfahrt und Tiefschnee gibt’s im Landkreis Glühwein, Partystimmung und heiße Beats.

Dicke Jacken, Mützen und dampfende Becher gehören im Landkreis Zwickau im Winter nicht nur auf den Weihnachtsmarkt. In mehreren Orten der Region steigen auch in diesem Monat wieder Après-Ski-Partys – laut und gut besucht, fest im regionalen Veranstaltungskalender verankert.