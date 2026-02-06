MENÜ
Im Stadtpark Marienthal starten Vorbereitungen zur Neugestaltung. Bild: Stadt Zwickau/Garten- und Friedhofsamt
Im Stadtpark Marienthal starten Vorbereitungen zur Neugestaltung. Bild: Stadt Zwickau/Garten- und Friedhofsamt
Zwickau
Arbeiten zur Pflege der Parkanlagen in Zwickau beginnen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Das Zwickauer Garten- und Friedhofsamt startet Gehölzschnitt-Arbeiten im Stadtpark Marienthal. Die Arbeiten bereiten geplante Baumaßnahmen vor. Welche weitere Anlage soll folgen.

Das Zwickauer Garten- und Friedhofsamt informiert über bevorstehende Gehölzschnitt-Arbeiten in den Parkanlagen Stadtpark Marienthal und Pauluskirchplatz. Die Arbeiten sollen voraussichtlich am Freitag, 6. Februar, im Stadtteil Marienthal starten. Sie dienen der Vorbereitung geplanter Baumaßnahmen in beiden Parks. Die Arbeiten betreffen...
11:04 Uhr
1 min.
Stromausfall in Zwickau: Teile von Marienthal am Samstagabend im Dunkeln
In Zwickau-Marienthal gab es Samstagabend einen Stromausfall.
Zu Umfang und Ursache der Störung gibt es vom Energieversorger bislang keine Angaben. Auch Internet und Kabel-TV gestört.
Holger Weiß
07.02.2026
4 min.
Chemnitzer Opernball: Die Hingucker des Abends
 26 Bilder
Katrin Weber - Passend zum Motto hat auch sie am Glitzer nicht gespart. Ihre Tasche hat sie bei Guess, das Kleid bei Zalando erworben. Auch wenn langärmelige Kleider eher was für alte Frauen seien, habe sie mit ihrem einen guten Fang gemacht. Aber damit nicht genug, auch die Schuhe (von Steve Madden) funkeln was das Zeug hält.
Sehen und gesehen werden: Sparkling Moments lautet das Motto des 22. Chemnitzer Opernballs - dementsprechend glitzern und funkeln die Outfits auf dem Opernball. Ob in Flamingo-Pink, leuchtendem Saphirblau oder majestätischen Rottönen - Die Chemnitzerinnen und Chemnitzer haben für ihre Outfits keine Kosten und Mühen gescheut.
unserer Redaktion
Von Wieland Josch
2 min.
18:30 Uhr
2 min.
Kommentar zu den Windrädern bei Reinsberg: Gegen die eigene Ohnmacht
Meinung
Redakteur
Etwa 100 Menschen kamen zum Bürgergespräch zur Windkraft in Reinsberg.
Selbst bei stark polarisierenden Themen wie der Windkraft muss man sachlich bleiben. In Reinsberg zeigt sich viel Wille zum Dialog. Das muss so bleiben, findet Redakteur Wieland Josch.
Wieland Josch
07.02.2026
3 min.
Mysteriöses Flugzeug über dem Erzgebirge: Airbus dreht Schleifen
Der frei zugängliche Flugtracker Flight Aware lässt das Manöver nachvollziehen.
Eine DHL-Maschine ist am Samstagmorgen umgelenkt worden. Sie war auf dem Weg nach Tel Aviv. Was dazu bekannt ist.
Katrin Kablau
15:00 Uhr
1 min.
Zwickau: Fahrraddiebstahl nach Kellereinbruch
Nach einem Kellereinbruch in Zwickau-Marienthal sucht die Polizei Zeugen.
In Marienthal wurden zwei Kellerabteile aufgebrochen. Gestohlen wurde ein Mountainbike. Die Zeugensuche der Polizei läuft.
Farhad Salmanian
18:30 Uhr
4 min.
Chemnitzer Schulen im Vergleich: Welche Oberschulen und Gymnasien bringen Schüler erfolgreich zum Abschluss?
An den Chemnitzer Oberschulen und Gymnasien gibt es zum Teil große Unterschiede, wie viele Kinder dort jeweils welchen Schulabschluss erreichen.
Top-Ergebnisse hier – etliche Abgänge ohne Abschluss dort: Die Chemnitzer Schullandschaft weist beim Lernerfolg große Unterschiede auf. „Freie Presse“ hat die aktuellsten Daten exklusiv ausgewertet.
Michael Müller und Benjamin Lummer
Mehr Artikel