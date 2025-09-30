Arbeitslosigkeit im Landkreis Zwickau ist leicht gesunken

Die Arbeitsagentur verzeichnet Ende September 314 Arbeitslose weniger als Ende August, aber 1123 mehr als vor einem Jahr.

Westsachsen.

Die Anzahl der Arbeitslosen im Landkreis Zwickau ist zum Herbstbeginn leicht gesunken. Wie die Arbeitsagentur am Dienstag mitteilte, befinden sich in ihrer und der Betreuung des Jobcenters Zwickau derzeit insgesamt 9682 Personen. Das sind 1123 Personen (13,1 Prozent) mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 6,0 Prozent (Vorjahr 5,3 Prozent). „Im Vergleich zum Vormonat haben wir einen Rückgang der Arbeitslosigkeit um 314 Personen zu verzeichnen“, sagte Agenturchef Andreas Fleischer. Regionale Unternehmen hätten über 10 Prozent mehr freie Stellen als vor einem Jahr gemeldet. „Im Bestand verzeichnen wir allerdings ein Minus von rund 10 Prozent im Vergleich zum September 2024“, so Fleischer. (mib)