Arbeitspflicht für Asylbewerber: Zwickauer Kreistag lehnt AfD-Vorstoß wegen zu hohen Aufwands ab

Landkreise und Kommunen können Asylsuchende zu gemeinnütziger Arbeit heranziehen. Doch das wird in der Region kaum genutzt. Das stört die AfD. Im Kreistag sorgte das Thema jetzt für eine Kontroverse.

Tut der Landkreis Zwickau zu wenig, um arbeitsfähige Asylbewerber zu gemeinnützigen Arbeiten heranzuziehen? Ein Gesetz, das es Landkreisen und Kommunen erlaubt, Asylbewerber zu gemeinnütziger Arbeit zu verpflichten, gibt es seit Jahren. In der Region kommen Asylsuchende derzeit aber kaum zum Einsatz. Es sind laut Landratsamt keine zehn Personen...