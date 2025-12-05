Arbeitsunfall auf Gelände des Heinrich-Braun-Klinikums in Zwickau: Mitarbeiter zieht sich schwere Verletzungen zu

Zwickau
Der Mann, der eine Störung am Schlegelmäher beseitigen wollte, hat sich am Unterschenkel verletzt. Der Vorfall beschäftigt Polizei und Arbeitsschutz. Was bisher bekannt ist.
Auf dem Gelände des Heinrich-Braun-Klinikums in Zwickau hat sich ein Arbeitsunfall ereignet. Dabei zog sich der Mitarbeiter einer Dienstleistungsfirma schwere Verletzungen zu. Darüber informieren Polizei und Landesdirektion am Freitag auf Anfrage der „Freien Presse“. Der Unfall ist bereits am Mittwochvormittag passiert –auf dem...
