Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Audi brennt auf Rossmann-Parkplatz in Zwickau aus: Polizei sucht mit fünf Personen besetzten VW Golf

Die Kripo ermittelt zum Brand eines Audi auf dem Parkplatz an der Pölbitzer und Moseler Straße.
Die Kripo ermittelt zum Brand eines Audi auf dem Parkplatz an der Pölbitzer und Moseler Straße. Bild: Polizei
Die Kripo ermittelt zum Brand eines Audi auf dem Parkplatz an der Pölbitzer und Moseler Straße.
Die Kripo ermittelt zum Brand eines Audi auf dem Parkplatz an der Pölbitzer und Moseler Straße. Bild: Polizei
Zwickau
Audi brennt auf Rossmann-Parkplatz in Zwickau aus: Polizei sucht mit fünf Personen besetzten VW Golf
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kripo veröffentlicht ein Foto vom Tatort und einen Zeugenaufruf. Sachschaden: 7000 Euro. Warum es plötzlich einen Ermittlungsansatz gibt?

Ein Audi ist auf dem Rossmann-Parkplatz an der Moseler Straße und Pölbitzer Straße in Zwickau ausgebrannt. Die Polizei beziffert den Schaden auf 7000 Euro. Die Feuerwehr übernahm Löscharbeiten. Den Vorfall, der sich in der Nacht von Samstag zu Sonntag ereignete, macht die Polizei am Mittwoch öffentlich – unter anderem mit einem Foto vom...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:06 Uhr
2 min.
Wück setzt weiter auf Nationaltorhüterin Berger
Ann-Katrin Berger steht bei Bundestrainer Christian Wück hoch im Kurs
Ann-Katrin Berger hat ihre Zukunft bei den DFB-Frauen bisher offen gelassen. Jetzt spricht sehr viel dafür, dass die 35-Jährige bis zur WM 2027 weitermacht.
13.11.2025
2 min.
Kurz nach Mittagsschicht im VW-Werk: Gefährliche Flucht eines Audi-Fahrers auf B 93 in Zwickau - Polizei ermittelt wegen Kraftfahrzeugrennen
Die Polizei informiert über die Verfolgungsjagd auf der B 93 in Zwickau am Mittwochabend.
Mittwochabend mussten etliche Fahrzeuge ausweichen und abbremsen. Die Beamten brachen die Verfolgung aus Sicherheitsgründen ab. Sie stellten den 27-jährigen Mann später in Crimmitschau.
Holger Frenzel
16:05 Uhr
1 min.
Auto abschleppreif nach Unfall in Mühltroff
Autos sind in Mühltroff zusammengestoßen.
Ein 79-Jähriger hat das Vorfahrtsrecht einer 49-Jährigen missachtet. Was die Folgen waren.
Lutz Kirchner
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
19.11.2025
1 min.
Autodiebe schlagen in Zwickau zu: Gleich zwei Wagen weg
Eine Polizistin steht neben einem Polizeifahrzeug.
Unbekannte Täter entwenden tagsüber einen Opel und einen Audi. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel