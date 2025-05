Audi in Lichtentanne komplett silbern besprüht

Kurz vor Mitternacht am Sonntag haben unbekannte Täter im Ortsteil Schönfels ein geparktes Auto mit Farbe besprüht. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein grüner Audi ist jetzt silbern: In der Nacht von Sonntag auf Montag haben zwei unbekannte Täter in Lichtentanne ein Auto vollflächig besprüht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der ehemals grüne Audi an der Ebersbrunner Straße im Ortsteil Schönfels auf einem Grundstück geparkt. Die Täter hinterließen durch die komplette...