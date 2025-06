Auf Burg Schönfels werden Extrawürste gebraten

Grillen macht Spaß. Doch wie verhält es sich, wenn demnächst auf der Bühne vor der Burg Schönfels eine Extrawurst gebraten wird? Isabel Stahl, die Regisseurin des Sommerspektakels, gibt Auskunft.

Gerade mal ein Jahr ist es her, dass Isabel Stahl ihren festen Job als Leitende Dramaturgin für Schauspiel am Theater Plauen-Zwickau an den Nagel hing, um fortan als Freie ihre Brötchen zu verdienen. Nun ist sie wieder da – als Regisseurin der Komödie „Extrawurst“, dem diesjährigen Sommer-Open-Air-Spektakel des Theaters auf der Burg...