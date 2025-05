Auf der A 72 bei Zwickau wird es eng

In Richtung Hof ist zwischen Hartenstein und Zwickau-Ost nur noch eine Spur frei. Wann beginnen die Bauarbeiten?

Auf der A 72 bei Zwickau könnte es in den kommenden Tagen in Richtung Hof zu stockendem Verkehr kommen. Wie die Autobahn-Gesellschaft des Bundes mitteilte, werden Reparaturen an der Fahrbahn ausgeführt. Die Arbeiten dauern von Dienstag bis Samstag, 13. bis 17. Mai. Zwischen Hartenstein und Zwickau-Ost steht deshalb zeitweise nur eine der beiden...