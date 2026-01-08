Auf der B 93 in Zwickau hat es schon wieder gekracht: Dritter Unfall innerhalb von drei Tagen auf Pendlerstrecke

Alle Unfallstellen befinden sich zwischen Mosel und Pölbitz. Am Mittwochabend ereignete sich ein Auffahrunfall - mit einem Sachschaden von 20.000 Euro. Was bisher bekannt ist.

Die B 93 im Norden von Zwickau entwickelt sich zu Beginn des neuen Jahres zu einem Unfallschwerpunkt: Am Mittwochabend hat es erneut gekracht. Dabei handelt es sich um den dritten Unfall in dieser Woche. Die B 93 im Norden von Zwickau entwickelt sich zu Beginn des neuen Jahres zu einem Unfallschwerpunkt: Am Mittwochabend hat es erneut gekracht. Dabei handelt es sich um den dritten Unfall in dieser Woche.