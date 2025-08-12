Auf der B 93 in Zwickau steigt Rauch aus Opel Corsa: Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Die Helfer wurden am frühen Montagabend alarmiert. Sie rückten gegen 17.40 Uhr aus. Was bisher bekannt ist.

Verkehrsbehinderungen hat es am frühen Montagabend auf der B 93 in Zwickau gegeben. Der Grund: Am Abzweig zur Thurmer Straße gab es eine Rauchentwicklung aus einem Opel Corsa – vermutlich aufgrund eines technischen Defektes. Eine Polizeistreife, die hier gegen 17.40 Uhr unterwegs war, hielt an. „Aus dem Motorraum des Autos drang dichter...