Regionale Nachrichten und News
  • Auf der B 93 in Zwickau steigt Rauch aus Opel Corsa: Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Die Feuerwehr war auf der B 93 in Zwickau im Einsatz.
Die Feuerwehr war auf der B 93 in Zwickau im Einsatz. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr war auf der B 93 in Zwickau im Einsatz.
Die Feuerwehr war auf der B 93 in Zwickau im Einsatz. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Zwickau
Auf der B 93 in Zwickau steigt Rauch aus Opel Corsa: Feuerwehr und Polizei im Einsatz
Redakteur
Von Holger Frenzel
Die Helfer wurden am frühen Montagabend alarmiert. Sie rückten gegen 17.40 Uhr aus. Was bisher bekannt ist.

Verkehrsbehinderungen hat es am frühen Montagabend auf der B 93 in Zwickau gegeben. Der Grund: Am Abzweig zur Thurmer Straße gab es eine Rauchentwicklung aus einem Opel Corsa – vermutlich aufgrund eines technischen Defektes. Eine Polizeistreife, die hier gegen 17.40 Uhr unterwegs war, hielt an. „Aus dem Motorraum des Autos drang dichter...
