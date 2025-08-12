Auf der B 93 in Zwickau steigt Rauch aus Opel Corsa: Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Zwickau
Die Helfer wurden am frühen Montagabend alarmiert. Sie rückten gegen 17.40 Uhr aus. Was bisher bekannt ist.
Verkehrsbehinderungen hat es am frühen Montagabend auf der B 93 in Zwickau gegeben. Der Grund: Am Abzweig zur Thurmer Straße gab es eine Rauchentwicklung aus einem Opel Corsa – vermutlich aufgrund eines technischen Defektes. Eine Polizeistreife, die hier gegen 17.40 Uhr unterwegs war, hielt an. „Aus dem Motorraum des Autos drang dichter...
