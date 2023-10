Auf der Mitteltrasse bei Zwickau: VW-Fahrer mit Tempo 102 in 50er-Zone geblitzt

Die Beamten kontrollierten am Sonntag vier Stunden lang den Verkehr. Mehr als 100 Autofahrer müssen nun zahlen.

Nach einer Kontrolle der Polizei auf der Mitteltrasse bei Zwickau müssen 122 Verkehrsteilnehmer ein Verwarn- oder Bußgeld zahlen. Die Beamten blitzten am Sonntag ab 10.25 Uhr vier Stunden lang in einer 50er-Zone auf Höhe des Abzweigs Kohlenstraße. Dabei wurden insgesamt 982 Fahrzeuge kontrolliert, etwa jedes achte war also zu schnell...