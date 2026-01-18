MENÜ
  • Auf der Suche nach dem neuen Ex-Mann: Liza Kos entfacht Zungenbrecher-Flashmob im ausverkauften Gasometer

Liza Kos (44) als Swetlana Kalaschnikowa auf der Suche nach einem „neuen Ex-Mann“ in Zwickau.
Bild: Ralph Köhler
Liza Kos (44) als Swetlana Kalaschnikowa auf der Suche nach einem „neuen Ex-Mann“ in Zwickau.
Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Auf der Suche nach dem neuen Ex-Mann: Liza Kos entfacht Zungenbrecher-Flashmob im ausverkauften Gasometer
Redakteur
Von Thomas Croy
Eine Frau, drei Kulturen: Liza Kos feierte am Samstagabend in Zwickau eine umjubelte Comedy-Premiere. Ein Programm über Probleme der Integration, das genüsslich alle Klischees auf links dreht.

„Dostoprimjetschaltjelnosti!“ Zwickau kann Russisch. Liza Kos testet die Sprachkenntnisse des Publikums – und lässt den ausverkauften Saal im Gasometer das russische Wort für Sehenswürdigkeiten im Chor sprechen. „Das ist so schön!“ begeistert sie das Resultat. „Hat das jemand gefilmt? Bitte unbedingt hochladen!“
