Auf der Suche nach dem neuen Ex-Mann: Liza Kos entfacht Zungenbrecher-Flashmob im ausverkauften Gasometer

Eine Frau, drei Kulturen: Liza Kos feierte am Samstagabend in Zwickau eine umjubelte Comedy-Premiere. Ein Programm über Probleme der Integration, das genüsslich alle Klischees auf links dreht.

„Dostoprimjetschaltjelnosti!" Zwickau kann Russisch. Liza Kos testet die Sprachkenntnisse des Publikums – und lässt den ausverkauften Saal im Gasometer das russische Wort für Sehenswürdigkeiten im Chor sprechen. „Das ist so schön!" begeistert sie das Resultat. „Hat das jemand gefilmt? Bitte unbedingt hochladen!"