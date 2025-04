„Auf gute Nachbarschaft“: Zukunftsregion Zwickau startet Ideenwettbewerb

Insgesamt 30.000 Euro werden als Preisgeld vergeben. Mitmachen können Vereine und Verbände, Kommunen und Kirchgemeinden sowie Wohnungsunternehmen.

„Auf gute Nachbarschaft!“ lautet das Motto des Ideenwettbewerbes, den die Zukunftsregion Zwickau gestartet hat. „Gesucht werden noch nicht umgesetzte Ideen zur Stärkung der Nachbarschaft – im Mehrfamilienhaus, in der Straße oder in der Siedlung“, erklärt Josef Weber von der Leader-Zukunftsregion. Der Wettbewerb wurde in zwei...