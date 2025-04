Die Polizei meldet einen Unfall auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes in Zwickau. Bild: Symbolfoto: Daniel Vogl/dpa

Die Polizei meldet einen Unfall auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes in Zwickau. Bild: Symbolfoto: Daniel Vogl/dpa

Zwickau 19.03.2025

Aufregung auf Parkplatz am Hagebaumarkt in Zwickau: Auto kracht in Ausstellungsfläche