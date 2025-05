Aufregung in sozialen Medien um totes Reh: Wer kümmert sich um Wildkadaver im Wald?

Ein totes Reh im Zwickauer Stadtwald entfacht Diskussionen. Eine Facebook-Nutzerin beklagt fehlende Behördenreaktion. Was passiert eigentlich mit Wildtierkadavern? Wer ist verantwortlich?

Ein verendetes Reh im Zwickauer Stadtwald sorgt in sozialen Medien für Diskussionen. In der Facebook-Gruppe „Zwickau – meine Stadt“ beklagt eine Nutzerin fehlende Reaktionen von Behörden. Die Reaktionen reichen vom empathischen „Sehr traurig“ bis zum nüchternen „Das ist eben die Natur“. Doch was passiert eigentlich mit toten...