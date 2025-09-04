Aufregung in Straßenbahn in Zwickau: 14-Jähriger sprüht Reizgas – Drei Personen klagen über Atemwegsreizungen

Vorfall am Haltepunkt am Alten Steinweg: Ein Jugendlicher sprühte Reizgas in die wartende Bahn. Welchen Grund es zudem für das große Polizeiaufgebot in dieser Woche in der Innenstadt gibt.

Nach einer Reizgasattacke in einer Straßenbahn in Zwickau haben drei Fahrgäste über Atemwegsprobleme geklagt. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch an der Haltestelle am Alten Steinweg. Dafür soll laut Polizei ein 14-jähriger Jugendlicher verantwortlich sein. Er war gegen 13.40 Uhr in der Straßenbahn in Richtung Pölbitz unterwegs. Am...