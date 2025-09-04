Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Aufregung in Straßenbahn in Zwickau: 14-Jähriger sprüht Reizgas – Drei Personen klagen über Atemwegsreizungen

Die Polizei meldet einen Reizgasspray-Vorfall in einer Straßenbahn in Zwickau.
Die Polizei meldet einen Reizgasspray-Vorfall in einer Straßenbahn in Zwickau. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Die Polizei meldet einen Reizgasspray-Vorfall in einer Straßenbahn in Zwickau.
Die Polizei meldet einen Reizgasspray-Vorfall in einer Straßenbahn in Zwickau. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Zwickau
Aufregung in Straßenbahn in Zwickau: 14-Jähriger sprüht Reizgas – Drei Personen klagen über Atemwegsreizungen
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vorfall am Haltepunkt am Alten Steinweg: Ein Jugendlicher sprühte Reizgas in die wartende Bahn. Welchen Grund es zudem für das große Polizeiaufgebot in dieser Woche in der Innenstadt gibt.

Nach einer Reizgasattacke in einer Straßenbahn in Zwickau haben drei Fahrgäste über Atemwegsprobleme geklagt. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch an der Haltestelle am Alten Steinweg. Dafür soll laut Polizei ein 14-jähriger Jugendlicher verantwortlich sein. Er war gegen 13.40 Uhr in der Straßenbahn in Richtung Pölbitz unterwegs. Am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
03.09.2025
3 min.
Unfallserie am Dienstag in Zwickau: Auto kollidiert mit Straßenbahn – Motorradfahrer wird leicht verletzt
Auf der Scheffelstraße in Zwickau krachte ein Auto in eine Straßenbahn.
Mehrere Zusammenstöße ereigneten sich während und nach den starken Regenfällen am späten Nachmittag. Auch auf der A 72 krachte es zweimal aufgrund von Aquaplaning. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
16:00 Uhr
1 min.
Einbruch in italienisches Restaurant in Zwickau: Diebe packen Alkohol, Lebensmittel und Handys ein
Ein Polizist demonstriert einen Einbruch über ein Fenster.
Täter steigen nachts in Lokal am Alten Steinweg ein. Gesamtschaden liegt bei rund 1.100 Euro. Polizei bittet um Hinweise zur Tat.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel