Auftakt zur Jubiläumsparty: So hat das 20. Zwickauer Stadtfest am Freitagabend begonnen

Prächtige Stimmung im Zwickauer Zentrum herrschte am Freitagabend zum Auftakt der 20. Stadtfest-Auflage. Auf drei Bühnen war ein breit gefächertes musikalisches Programm zu erleben.

Zwei Tage seinem 26. Geburtstag hat Malik Harris schon mal vorgefeiert. Beim Stadtfest am Freitagabend auf dem Hauptmarkt. „Ich freue mich mega, ich bin das erste Mal in Zwickau“, meinte der Popsänger, dessen Hit „Rockstars“ im Juni Gold-Status in Deutschland erreicht hat.