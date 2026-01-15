Auftritt des Kabarettisten Thilo Seibel in Zwickau fällt aus

Zwickau
Der Satiriker aus Köln wollte sein Programm „Schon rum?!“ zeigen. Welche Gründe für die Absage genannt wurden.
Der geplante Auftritt des Kabarettisten Thilo Seibel am 31. Januar im Alten Gasometer in Zwickau wurde abgesagt. Das teilte das soziokulturelle Zentrum mit. Der Künstler wollte im Veranstaltungshaus an der Kleinen Biergasse ab 20 Uhr sein satirisches Programm „Schon rum?!“ präsentieren. Bekannt ist der geborene Münchener, der heute in Köln...
