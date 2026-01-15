MENÜ
Thilo Seibel tritt am 31. Januar nicht im Alten Gasometer auf.
Thilo Seibel tritt am 31. Januar nicht im Alten Gasometer auf.
Zwickau
Auftritt des Kabarettisten Thilo Seibel in Zwickau fällt aus
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Der Satiriker aus Köln wollte sein Programm „Schon rum?!“ zeigen. Welche Gründe für die Absage genannt wurden.

Der geplante Auftritt des Kabarettisten Thilo Seibel am 31. Januar im Alten Gasometer in Zwickau wurde abgesagt. Das teilte das soziokulturelle Zentrum mit. Der Künstler wollte im Veranstaltungshaus an der Kleinen Biergasse ab 20 Uhr sein satirisches Programm „Schon rum?!“ präsentieren. Bekannt ist der geborene Münchener, der heute in Köln...
