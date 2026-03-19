Aus 540 Jahre altem Holz: Diese Geige lässt Zwickau aufhorchen

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Josef Vlcek (mit der Kornhaus-Geige) und seine Schwester Antonie bei der Probe von Bachs Doppelkonzert d-Moll mit dem Kammerorchester des Robert-Schumann-Konservatoriums am Mittwochabend.
Josef Vlcek (mit der Kornhaus-Geige) und seine Schwester Antonie bei der Probe von Bachs Doppelkonzert d-Moll mit dem Kammerorchester des Robert-Schumann-Konservatoriums am Mittwochabend. Foto: Ralph Köhler
Die Decke dieser besonderen Geige besteht aus 540 Jahre altem Kornhaus-Holz. Vielleicht findet sie eines Tages einen Platz in der Stadtbibliothek – dort, wo ihr Material herstammt. Voraussetzung: Das Instrument muss regelmäßig gespielt werden.
Die Decke dieser besonderen Geige besteht aus 540 Jahre altem Kornhaus-Holz. Vielleicht findet sie eines Tages einen Platz in der Stadtbibliothek – dort, wo ihr Material herstammt. Voraussetzung: Das Instrument muss regelmäßig gespielt werden. Foto: Ralph Köhler
Bibliotheksleiter Frank Körner (r.) mit Arndt Liebig (Mitte) und Lutz Weißbach im Siegfried-Heinze-Saal. Dort wird die Kornhaus-Geige am Samstag erstmals öffentlich erklingen. Das Konzert ist ausverkauft, eine Erweiterung der Platzkapazität wird geprüft.
Bibliotheksleiter Frank Körner (r.) mit Arndt Liebig (Mitte) und Lutz Weißbach im Siegfried-Heinze-Saal. Dort wird die Kornhaus-Geige am Samstag erstmals öffentlich erklingen. Das Konzert ist ausverkauft, eine Erweiterung der Platzkapazität wird geprüft. Foto: Ludmila Thiele
Josef Vlcek (mit der Kornhaus-Geige) und seine Schwester Antonie bei der Probe von Bachs Doppelkonzert d-Moll mit dem Kammerorchester des Robert-Schumann-Konservatoriums am Mittwochabend.
Josef Vlcek (mit der Kornhaus-Geige) und seine Schwester Antonie bei der Probe von Bachs Doppelkonzert d-Moll mit dem Kammerorchester des Robert-Schumann-Konservatoriums am Mittwochabend. Foto: Ralph Köhler
Die Decke dieser besonderen Geige besteht aus 540 Jahre altem Kornhaus-Holz. Vielleicht findet sie eines Tages einen Platz in der Stadtbibliothek – dort, wo ihr Material herstammt. Voraussetzung: Das Instrument muss regelmäßig gespielt werden.
Die Decke dieser besonderen Geige besteht aus 540 Jahre altem Kornhaus-Holz. Vielleicht findet sie eines Tages einen Platz in der Stadtbibliothek – dort, wo ihr Material herstammt. Voraussetzung: Das Instrument muss regelmäßig gespielt werden. Foto: Ralph Köhler
Bibliotheksleiter Frank Körner (r.) mit Arndt Liebig (Mitte) und Lutz Weißbach im Siegfried-Heinze-Saal. Dort wird die Kornhaus-Geige am Samstag erstmals öffentlich erklingen. Das Konzert ist ausverkauft, eine Erweiterung der Platzkapazität wird geprüft.
Bibliotheksleiter Frank Körner (r.) mit Arndt Liebig (Mitte) und Lutz Weißbach im Siegfried-Heinze-Saal. Dort wird die Kornhaus-Geige am Samstag erstmals öffentlich erklingen. Das Konzert ist ausverkauft, eine Erweiterung der Platzkapazität wird geprüft. Foto: Ludmila Thiele
Zwickau
Aus 540 Jahre altem Holz: Diese Geige lässt Zwickau aufhorchen
Von Ludmila Thiele
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Was einst als unscheinbarer Dachbalken im Kornhaus diente, wird zum klingenden Star: In der Zwickauer Stadtbibliothek feiert dieses außergewöhnliche Instrument zum Frühlingsanfang seine Premiere.

Als bei der Probe am Mittwochabend die ersten Töne erklingen, schließt Arndt Liebig für einen Moment die Augen und lächelt. „Stark“, sagt er leise. Das ist der Moment, auf den er jahrelang gehofft hat: Eine Geige aus 500 Jahre altem Holz erwacht zum Leben.
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