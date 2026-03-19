Aus 540 Jahre altem Holz: Diese Geige lässt Zwickau aufhorchen

Was einst als unscheinbarer Dachbalken im Kornhaus diente, wird zum klingenden Star: In der Zwickauer Stadtbibliothek feiert dieses außergewöhnliche Instrument zum Frühlingsanfang seine Premiere.

Als bei der Probe am Mittwochabend die ersten Töne erklingen, schließt Arndt Liebig für einen Moment die Augen und lächelt. „Stark“, sagt er leise. Das ist der Moment, auf den er jahrelang gehofft hat: Eine Geige aus 500 Jahre altem Holz erwacht zum Leben.