Aus für Ambulantes Reha-Zentrum in Zwickau: kein Investor in Sicht

Den 36 Mitarbeitern war schon im Januar gekündigt worden. Die Rechtsanwältin des Insolvenzverwalters spricht von einer schwierigen Marktlage.

Noch stehen Stühle im Wartezimmer. An den Scheiben klebt Werbung: Reha und Fitness wird da versprochen. Wäre der Parkplatz nicht so leer, könnte man meinen, drinnen wird fleißig weiter Sport getrieben. Doch das Ambulante Reha-Zentrum (ARZ) im Zwickauer Schlobigpark ist Geschichte. Wie Nicole Radusch, Rechtsanwältin in der Kanzlei von...