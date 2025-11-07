Aus für beliebten Spazierweg in Kirchberg: Deshalb wird Weg zum Pfarrwald weggebaggert

Zwickau
Der Rückbau des Weges ist seit Längerem geplant, wurde aber aus Kostengründen aufgeschoben. Jetzt hat die Stadt Kirchberg den Auftrag vergeben.
Stadtrat Henrik Osterloh ahnt: „Das wird so manchem nicht gefallen.“ Auch er gehe auf dem Weg zum Pfarrwald gern spazieren. Aber wenn es so vereinbart sei, müsse man sich daran halten, „das sehe ich schon ein“, schickt der Kirchberger AfD-Stadtrat hinterher. Es geht um den Weg zum Pfarrwald. Der etwa 340 Meter lange Feldweg zweigt hinter...
