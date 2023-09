Aus für das „1470“ in Zwickau: Gasthaus öffnet heute ein letztes Mal

Die Coronapandemie hat ein weiteres prominentes Opfer. Das „1470“ in der Marienstraße in Zwickau hat am Samstag zum letzten Mal geöffnet.

Die Zwickauer Innenstadt verliert eines der beliebtesten Restaurants. Überraschend teilte der Inhaber des Gasthauses „1470" in der Marienstraße am Freitagabend in sozialen Netzwerken mit, sein Lokal zu schließen. Andreas Saller bestätigte auf Nachfrage der „Freien Presse" den „traurigen Schritt". Demnach öffnet das „1470",...