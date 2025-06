Aus für Spätzle, Hendl und Kaiserschmarrn: „Steyr Almgasthof“ in Zwickau überraschend geschlossen

Am Samstag hatte das Restaurant in Bestlage der Zwickauer Innenstadt noch geöffnet. Doch seit Sonntag gibt es keine österreichischen Schmankerl mehr. Was zum Aus bekannt ist.

Gut zwei Jahre ist es her, dass der „Steyr Almgasthof" mit österreichischer Küche am Zwickauer Hauptmarkt eröffnet hat. Statt Freude über einen zweiten Jahrestag herrschen allerdings Stille und Leere im Lokal. Wie ein Aushang informiert, hat es seit 1. Juni geschlossen. Einen Tag zuvor, am 31. Mai, hatte es nach Angaben von Passanten noch...