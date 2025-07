Aus für Traditionsveranstaltung in Hartenstein: Was die Veranstalter stattdessen planen

Die 2025er -Auflage war die letzte: Im Stadtrat hat der Feuerwehrverein Spekulationen über das Aus einer Traditionsveranstaltung bestätigt. Das sind die Gründe.

Gleich nach der jüngsten Auflage Mitte Juni machte das Gerücht in Hartenstein die Runde: Die Traditionsveranstaltung „Löschteich in Flammen“ sei in diesem Jahr zum letzten Mal ausgerichtet worden. In der jüngsten Sitzung des Stadtrates wurde das Gerücht bestätigt. „Um die Spekulationen zu beenden“, wie Stadtrat Karl-Heinz Schettler...