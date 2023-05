Aus für Zwickauer Einkaufseck: Nach 16 Jahren schließt beliebtes Lädchen

Bis zum letzten Tag können Petra Knechts Kunden bei ihr noch alles kaufen, was sie zum Leben brauchen. Dort haben viele auch gefunden, was sie sonst nirgends bekommen haben - und was nicht für Geld zu haben ist.

Wenn Petra Knecht am 10. Juni zum letzten Mal die Tür des Einkaufsecks an der Bosestraße/Ecke Kreisigstraße zuschließt, kommt der Marienkäfer aus Holz mit. Der hängt seit dem ersten Tag über der Kasse. Gebastelt von der Enkelin. Nach 16 Jahren hört Petra Knecht (63) auf. Eins wird sie ganz besonders vermissen, wie sie jetzt schon weiß. Wenn Petra Knecht am 10. Juni zum letzten Mal die Tür des Einkaufsecks an der Bosestraße/Ecke Kreisigstraße zuschließt, kommt der Marienkäfer aus Holz mit. Der hängt seit dem ersten Tag über der Kasse. Gebastelt von der Enkelin. Nach 16 Jahren hört Petra Knecht (63) auf. Eins wird sie ganz besonders vermissen, wie sie jetzt schon weiß.